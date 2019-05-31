ЦИК образовала 199 окружных комиссий на парламентских выборах

937 просмотров
Пятница, 31 мая 2019, 21:58

Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов на внеочередных парламентских выборах.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"С учетом обязательного включения кандидатур в состав окружных избирательных комиссий и с применением механизма жеребьевки всего в состав указанных комиссий включается 3582 человека. Поэтому все 199 комиссий образуются в максимальном составе 18 человек", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • 21 мая Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
  • 24 мая в ЦИК заявили о начале избирательного процесса.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ЦИК виборы Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
Теперь для смены места голосования нужен только паспорт 29 мая 2019, 15:59
ЦИК зарегистрировал первого кандидата на выборах Рады 29 мая 2019, 15:49
ЦИК требует у Зеленского, ВР и Кабмина разобраться с условиями тендеров на выборы 24 мая 2019, 20:15
Все новости
Главные новости
Одесскую колонию законсервировали после бунта
Зеленский уволил генерала армии Цигикала
США прислали в Украину замену Йованович
Зеленский утвердил новый состав СНБО. Список
Все новости
здоровье

Украинцы и сигареты: что происходит с органами и здоровьем, как бросить курить и что есть курильщикам

психология

Болезнь трудоголиков и мам: как преодолеть синдром хронической усталости

здоровье

Как забеременеть?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів