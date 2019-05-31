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ЦИК образовала 199 окружных комиссий на парламентских выборах

Пятница, 31 мая 2019, 21:58

Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов на внеочередных парламентских выборах.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"С учетом обязательного включения кандидатур в состав окружных избирательных комиссий и с применением механизма жеребьевки всего в состав указанных комиссий включается 3582 человека. Поэтому все 199 комиссий образуются в максимальном составе 18 человек", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • 21 мая Зеленский издал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва. Согласно указу, выборы в парламент состоятся 21 июля 2019 года.
  • 24 мая в ЦИК заявили о начале избирательного процесса.

Украинская правда
Темы: ЦИКвиборыВерховная Рада
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