ЦИК образовала 199 окружных комиссий на парламентских выборах
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Пятница, 31 мая 2019, 21:58
Центральная избирательная комиссия образовала 199 окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов на внеочередных парламентских выборах.
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
"С учетом обязательного включения кандидатур в состав окружных избирательных комиссий и с применением механизма жеребьевки всего в состав указанных комиссий включается 3582 человека. Поэтому все 199 комиссий образуются в максимальном составе 18 человек", - говорится в сообщении.
Напомним:
Украинская правда
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