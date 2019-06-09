Поплавский возглавил список непроходной партии
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Воскресенье, 9 июня 2019, 14:36
Ректор Киевского национального университета культуры и искусств, народный депутат из группы "Воля народа", певец Михаил Поплавский возглавил избирательный список Аграрной партии Украины.
Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
Отмечается, что список был представлен на съезде партии в воскресенье.
Вторым номером стала член политсовета Аграрной партии Лилия Бортич, третьим - заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Совета Денис Марчук.
Напомним:
- Согласно последним соцопросам, Аграрная партия набирает менее 1% голосов и не преодолевает 5% барьер для прохождения в Верховную Раду.
Украинская правда
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