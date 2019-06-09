Поплавский возглавил список непроходной партии

Ректор Киевского национального университета культуры и искусств, народный депутат из группы "Воля народа", певец Михаил Поплавский возглавил избирательный список Аграрной партии Украины.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Отмечается, что список был представлен на съезде партии в воскресенье.

Вторым номером стала член политсовета Аграрной партии Лилия Бортич, третьим - заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Совета Денис Марчук.

Напомним: