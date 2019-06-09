Поплавский возглавил список непроходной партии

1525 просмотров
Воскресенье, 9 июня 2019, 14:36

Ректор Киевского национального университета культуры и искусств, народный депутат из группы "Воля народа", певец Михаил Поплавский возглавил избирательный список Аграрной партии Украины.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Отмечается, что список был представлен на съезде партии в воскресенье.

Вторым номером стала член политсовета Аграрной партии Лилия Бортич, третьим - заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Совета Денис Марчук.

Напомним:

  • Согласно последним соцопросам, Аграрная партия набирает менее 1% голосов и не преодолевает 5% барьер для прохождения в Верховную Раду.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Поплавский виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Телеканал Киеврады получил предупреждение из-за рекламы Поплавского 17 января 2019, 14:26
Поплавский пользуется имением и авто, которых не декларировал 21 ноября 2018, 11:31
Квартиры в "общежитии" вуза Поплавского достались родственникам нардепов 20 ноября 2018, 11:40
Все новости
Главные новости
"Слуга народа" выдвинет кандидатов на всех округах
В первой десятке партии Зеленского люди из штаба, борец и гендиректор 1+1
Десятка партии Порошенко: Парубий, Геращенко, Джемилев
Москаль вышел из партии Порошенко
Все новости
holiday

13 правил безопасного отпуска

еда

Как ваше питание вызывает набор веса и при чем здесь обработанная пища

Instagram дня

Нескучное вегетарианство от 16-летнего парня

Поиск по сайту
Архив
Весь архів