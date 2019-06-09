В реку Рось вылились инсектициды, в Белой Церкви отключают воду

В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области автомобиль с инсектицидами перевернулся в приток реки Рось, в результате чего может быть загрязнена река.

Фото "Без табу"

Об этом сообщает в воскресенье Белоцерковская районная государственная администрация.

"В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области произошла авария. Во время транспортировки 1 тонны инсектицида "Нурал B" автомобиль перевернулся в приток реки Рось. На территории Погребищенского района погибла рыба и другие обитатели водоемов! Через 10-12 часов инсектицид достигнет Белоцерковщины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специальные службы делают замеры воды и локализуют возможную зону поражения.

"Обращаемся ко всем жителям с сообщением о запрете вылова рыбы, купания и выпаса скота в акватории реки Рось. Также, 9 июня в 23-00 будет отключено водоснабжение", - сообщили в Белоцерковской РГА.

"Без табу"

"Без табу"

Как сообщает Региональный офис водных ресурсов реки Рось, в ночь на воскресенье, в результате ДТП, автомобиль "Мерседес Спринтер", который перевозил инсектицид "Нурел Д", перевернулся на берегу пруда на притоке р. Рось в с. Збаржевка Погребищенского района Винницкой области.

"Неустановленное количество инсектицида попало в приток р. Рось, на расстоянии около 5,4 км до устья. В настоящее время проводятся работы органами ГСЧС по изъятию из водного объекта контейнеров с данным препаратом", - говорится в сообщении.

РОВР реки Рось отмечает, что сообщил органам ГСЧС, органам местного самоуправления, водоканалам, которые могут попасть в зону возможного загрязнения.

"Просим граждан воздержаться (временно) от общего водопользования русловыми водными объектами на р. Рось (купание, плавание на лодках, любительское и спортивное рыболовство, водопой животных, забор воды из водных объектов без применения сооружений или технических устройств)", - говорится в сообщении.

Река Рось протекает через более 70 населенных пунктов, в том числе районные центры Киевской, Черкасской и Винницкой областей. До недавнего времени река была одной из самых чистых в Украине.