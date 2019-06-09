Задержанным в Бангладеш украинцам инкриминируют ограбление в составе ОПГ

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Воскресенье, 9 июня 2019, 18:25

Шестерым украинцам, которые вместе с несколькими гражданами Румынии и Болгарии были задержаны полицией Бангладеш, инкриминируют ограбление банкомата в составе ОПГ и сопротивление представителям местной полиции во время задержания.

Об этом заявил замглавы АП Украины Кирилл Тимошенко, который провел встречу с родственниками задержанных украинских граждан, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Отмечается, что 29 мая шесть друзей-спортсменов в возрасте от 18 до 45 лет из г.Бердичев отправились в туристическую поездку в Бангладеш.

"В последний раз родственники общались с ними по телефону 31 мая. С 1 июня и до сих пор связаться с ними не удавалось", - отмечается в сообщении АП.

"В ближайшее время в Бангладеш вылетает консульская группа во главе с Александром Громовым, первым секретарем по консульским вопросам посольства Украины в Индии, которая на месте должна детально выяснить ситуацию и оказать необходимую помощь, в частности в поиске частного адвоката для граждан Украины", - отметили в администрации президента.

Напомним,

  • Ранее стало известно, что 6 граждан Украины задержали в Бангладеш задержали по подозрению в мошенничестве с банковскими карточками.
  • Посольство Украины в Индии обратилось в МИД Бангладеш с ходатайством объяснить причину задержания украинцев. На 10 июня запланирована встреча дипломатов посольства в посольстве Бангладеш в Дели по вопросу получения информации по этому делу.

Украинская правда

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Темы: Индия МИД украинцы


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