Задержанным в Бангладеш украинцам инкриминируют ограбление в составе ОПГ

Шестерым украинцам, которые вместе с несколькими гражданами Румынии и Болгарии были задержаны полицией Бангладеш, инкриминируют ограбление банкомата в составе ОПГ и сопротивление представителям местной полиции во время задержания.

Об этом заявил замглавы АП Украины Кирилл Тимошенко, который провел встречу с родственниками задержанных украинских граждан, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Отмечается, что 29 мая шесть друзей-спортсменов в возрасте от 18 до 45 лет из г.Бердичев отправились в туристическую поездку в Бангладеш.

"В последний раз родственники общались с ними по телефону 31 мая. С 1 июня и до сих пор связаться с ними не удавалось", - отмечается в сообщении АП.

"В ближайшее время в Бангладеш вылетает консульская группа во главе с Александром Громовым, первым секретарем по консульским вопросам посольства Украины в Индии, которая на месте должна детально выяснить ситуацию и оказать необходимую помощь, в частности в поиске частного адвоката для граждан Украины", - отметили в администрации президента.

Напомним,