Польша возобновила прокачку российской нефти, поступающей по трубопроводу "Дружба".

Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе польской компании - операторе PERN.

Отмечается, что прокачка нефти в системе PERN была возобновлена утром в воскресенье.

В компании заявили, что польский оператор внедрил "механизм постоянного контроля качества, чтобы постоянно контролировать поступление сырья из Беларуси".

Первый этап работы системы после ее возобновления продлится до конца июня и поставки сырья осуществляются "в меньшем объеме, необходимом для клиентов PERN".

По сообщению "Польского радио", глава правления PKN ORLEN Даниэль Обайтек подтвердил, что с восточного направления в Польшу начала поступать чистая нефть.

Обайтек заявил, что благодаря диверсификации поставок, сейчас уже почти 50% нефти, поступающей в Польшу, происходит из источников иных, чем российское.

"Россия... признала свою ошибку, признала право на наши претензии и ... оценку убытков, которые мы понесли. Этот процесс продолжается, поскольку только сегодня по этой одной нити нефтепровода идет чистая нефть", - отметил президент PKN ORLEN.

В российской "Транснефти" заявили, что чистая нефть из России по трубопроводу "Дружба" начала поступать в Польшу утром 9 июня, прием нефти на пункте "Адамова Застава" начался в 7:11.

По неофициальным данным, на польском участке "Дружбы" оставалось до 1 млн тонн некачественной нефти, пишет "Коммерсантъ".

В РФ заявили, что определились со схемой компенсации западным потребителям за поставки загрязненной нефти по трубопроводу "Дружба": предполагается, что потребители выставят убытки, связанные с необходимостью хранения загрязненной нефти, российским нефтекомпаниям, а те выставят их "Транснефти".

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Напомним,