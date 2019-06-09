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Польша возобновила прокачку российской нефти

Воскресенье, 9 июня 2019, 23:52

Польша возобновила прокачку российской нефти, поступающей по трубопроводу "Дружба". 

Об этом 9 июня сообщили в пресс-службе польской компании - операторе PERN. 

Отмечается, что прокачка нефти в системе PERN была возобновлена утром в воскресенье.

В компании заявили, что польский оператор внедрил "механизм постоянного контроля качества, чтобы постоянно контролировать поступление сырья из Беларуси". 

Первый этап работы системы после ее возобновления продлится до конца июня и поставки сырья осуществляются "в меньшем объеме, необходимом для клиентов PERN". 

По сообщению "Польского радио", глава правления PKN ORLEN Даниэль Обайтек подтвердил, что с восточного направления в Польшу начала поступать чистая нефть.

Обайтек заявил, что благодаря диверсификации поставок, сейчас уже почти 50% нефти, поступающей в Польшу, происходит из источников иных, чем российское.

"Россия... признала свою ошибку, признала право на наши претензии и ... оценку убытков, которые мы понесли. Этот процесс продолжается, поскольку только сегодня по этой одной нити нефтепровода идет чистая нефть", - отметил президент PKN ORLEN.

В российской "Транснефти" заявили, что чистая нефть из России по трубопроводу "Дружба" начала поступать в Польшу утром 9 июня, прием нефти на пункте "Адамова Застава" начался в 7:11. 

По неофициальным данным, на польском участке "Дружбы" оставалось до 1 млн тонн некачественной нефти, пишет "Коммерсантъ".

В РФ заявили, что определились со схемой компенсации западным потребителям за поставки загрязненной нефти по трубопроводу "Дружба": предполагается, что потребители выставят убытки, связанные с необходимостью хранения загрязненной нефти, российским нефтекомпаниям, а те выставят их "Транснефти". 

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Напомним,

  • 23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.
  • 25 апреля компания "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" ("Дружба").
  • 27 апреля в РФ возбудили уголовное дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе "Дружба".
  • 2 мая в нефтепроводах России, Беларуси, Украины и Польши накопилось около 5 миллионов тонн нефти с повышенным содержанием хлорорганических веществ. В СМИ сообщалось, что Укртранснафта оценивает недополученную недельную выручку от приостановки транзита нефти в 1 млн евро.
  • В Укртранснафте заявили, что Россия должна увеличить прокачку нефти в последующие отчетные периоды до конца 2019 году в счет недопоставленных в апреле объемов из-за испорченной хлоридами нефти.

Темы: РосcиянефтьПольшаЕСБеларусь
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