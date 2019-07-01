В партии Вакарчука рассказали, как отбирали людей в список

Глава партии "Голос" Юлия Клименко заявила, что процесс отбора людей в избирательный список "был очень быстрым", а в "Голосе" "были открытыми абсолютно ко всем".

Об этом она рассказала в интервью "Украинской правде".

"Процесс был очень быстр. Это практически было 2,5 недели нон-стоп работы, 24/7. Процесс происходил следующим образом. Мы были открыты абсолютно ко всем. Сначала все документы загружались через сайт. У нас не было персонального принятия документов", – отметила Клименко.

По ее словам, координацией списска занимался Ярослав Юрчишин, а координацией кандидатов на мажоритарные округа – Ярослав Железняк.

"Но это была координация, фактически – прием документов, их обработка, проверка. У нас было около тысячи желающих. Мы 2,5 недели только этим и занимались.

После того, как человек проходил проверку по 10 критериям, которые у нас были на сайте, и проходил аналитическую репутационную проверку, пакет документов поступал на номинационный комитет, где было 7 человек. И они большинством голосов принимали решение, включается ли человек в список", - объяснила она.

При этом, глава партии подчеркнула, что состав номинационного комитета смогут раскрыть после 21 июля, "потому что члены комитета постоянно подвергаются атакам безбожным".

"Мы бы не хотели пока делать их публичными. Могу сказать, что Святослав был членом этого комитета. Он не имел права вето, а был фактически рядовым членом", - добавила Клименко.

Читайте также: Список партии "Голос": люди Вакарчука и Фиалы, а также активисты из западным образованием