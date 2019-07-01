Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В партии Вакарчука рассказали, как отбирали людей в список

Понедельник, 1 июля 2019, 06:34

Глава партии "Голос" Юлия Клименко заявила, что процесс отбора людей в избирательный список "был очень быстрым", а в "Голосе" "были открытыми абсолютно ко всем".

Об этом она рассказала в интервью "Украинской правде".

"Процесс был очень быстр. Это практически было 2,5 недели нон-стоп работы, 24/7. Процесс происходил следующим образом. Мы были открыты абсолютно ко всем. Сначала все документы загружались через сайт. У нас не было персонального принятия документов", – отметила Клименко.

По ее словам, координацией списска занимался Ярослав Юрчишин, а координацией кандидатов на мажоритарные округа – Ярослав Железняк.

"Но это была координация, фактически – прием документов, их обработка, проверка. У нас было около тысячи желающих. Мы 2,5 недели только этим и занимались.

После того, как человек проходил проверку по 10 критериям, которые у нас были на сайте, и проходил аналитическую репутационную проверку, пакет документов поступал на номинационный комитет, где было 7 человек. И они большинством голосов принимали решение, включается ли человек в список", - объяснила она.

При этом, глава партии подчеркнула, что состав номинационного комитета смогут раскрыть после 21 июля, "потому что члены комитета постоянно подвергаются атакам безбожным".

"Мы бы не хотели пока делать их публичными. Могу сказать, что Святослав был членом этого комитета. Он не имел права вето, а был фактически рядовым членом", - добавила Клименко.

Читайте также: Список партии "Голос": люди Вакарчука и Фиалы, а также активисты из западным образованием

Украинская правда
Темы: ГолосВакарчук
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
Голос
Как во время войны политики и чиновники вводят в своих соцмедиа "военное положение", чтобы украсить репутацию
Рудык говорит, что со своим паспортом находится за границей. Один у нее изъяли
Рудык не участвует в переговорах по освобождению защитников Мариуполя
Последние новости
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
Все новости...
Реклама: