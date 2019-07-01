Российско-оккупационные войска обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил: есть погибший и раненые.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

"Около 10.50, во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное, российскими оккупантами был цинично и подло обстрелян санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. Боевики попали в санитарный автомобиль "Хаммер" из ПТУР", говорится в сообщении.

В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте.

Еще двое военнослужащих ООС - получили ранения. В частности, один из раненых - военный медик находится в критическом состоянии.

Командование Объединенных сил подчеркивает, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права.