Боевики обстреляли санитарный автомобиль с раненым: есть погибший

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Понедельник, 1 июля 2019, 12:51

Российско-оккупационные войска обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил: есть погибший и раненые.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

"Около 10.50, во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное, российскими оккупантами был цинично и подло обстрелян санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил. Боевики попали в санитарный автомобиль "Хаммер" из ПТУР", говорится в сообщении.

В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте.

Еще двое военнослужащих ООС - получили ранения. В частности, один из раненых - военный медик находится в критическом состоянии.

Командование Объединенных сил подчеркивает, что обстрел санитарных автомобилей является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права.

Украинская правда

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Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе


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