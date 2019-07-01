Представитель Зеленского и Парубий обменялись "шпильками" из-за МИД

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук обвинил членов комитета Верховной Рады по иностранным делам в противостоянии к президенту Владимиру Зеленскому.

"Я с 10 утра был на комитете по иностранным делам – и закончилось все тем, что как только дошло до рассмотрения кадровых предложений два члена комитета тайным образом исчезли, чем прервался кворум", – сказал он на согласительном совете парламента.

"Мы помним, кто президент, но, уважаемая Верховная Рада, дайте возможность президенту должным образом выполнять возложенные на него обязанности в международной сфере. Дайте возможность назначить своего министра иностранных дел, на что он имеет право, в соответствии со статьей 106 Конституции", – добавил Стефанчук.

"У нас могут быть внутренние дискуссии здесь, но на внешней арене мы играем в одной команде, имя которой – Украина. И давайте об этом помнить и не вставлять предвыборные шпильки друг другу", – отметил он.

Стефанчук заверил, что президент Владимир Зеленский настроен на конструктивное сотрудничество с парламентом – и "уже продемонстрировал это подписанием тех европейских инициатив, о которых говорили".

"Мне не понятна позиция комитета и некоторых народных депутатов, которые сначала выдвигают инициативу "покажите, кто будет преемником (Павла Климкина на должности министра – ред.), тогда мы проголосуем" – мы показываем, что преемником будет господин Пристайко, профессиональный дипломат... сегодня уже некоторые члены комитета не могут понять, есть ли у президента компетенции вносить вопрос об увольнении (главы МИД – ред.)", – заявил он.

"Таким образом сотрудничество не строится", – сказал Стефанчук и попросил поддержать инициативы, внесенные президентом.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий ответил на это: "Просто поражены желанием конструктивно сотрудничать с Верховной Радой, поскольку, к сожалению, с первых дней мы в публичных выступлениях (команды президента – ред.) слышали "вруны" и другие оскорбительные слова".

"Наверное, происходит определенное непонимание сотрудничества. Президент не назначает министра иностранных дел, как и не назначает других министров, президент рекомендует Верховной Раде и предлагает рассмотреть (кандидатуры)", – заявил спикер.

Он видит два выхода: "Очевидно, у нас есть два пути: внеочередное заседание, которое можно провести в любой день, даже на этой неделе, второй путь – это после принятия Избирательного кодекса".

"Но я Вам обещаю, что в ближайший период будет предложено рассмотреть кадровые предложения – конечно, только тогда, когда будут решения комитетов", – сказал Парубий.

"Я надеюсь, что сотрудничество будет выглядеть путем консультаций и согласований, а не путем шантажа и пренебрежения к высшему законодательному органу государства", – добавил он.