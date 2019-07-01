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Климкин прекращает работать в должности министра - уходит в "политический отпуск"

Понедельник, 1 июля 2019, 13:28
Климкин прекращает работать в должности министра - уходит в политический отпуск

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что прекращает работать в должности и уходит в "политический отпуск".

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Независимо от того, какое решение и когда примет Рада относительно моей отставки, я принял решение уйти в отпуск. Считаю, что это будет честно и правильно. Но не просто в отпуск, а в политический отпуск. Поскольку в пол силы работать не могу, и именно сейчас пришло время строить настоящую политическую команду ", - заявил Климкин в видеообращении на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что Украина не попала в российскую ловушку в ситуации с требованиями России по освобождению захваченных украинских моряков.

"Мы все говорим одним голосом, требуя от России немедленного и безусловного освобождения всех наших моряков, политических заключенных, всех заложников. Но одновременно понимаем, какую ловушку нам пыталась подстроить Россия, опорочить наших моряков, судить их по российским законам, фундаментально ослабить нашу позицию по оккупированному Крыму, фундаментально ослабить нашу позицию относительно судебных исков, по которым Россия должна будет заплатить миллиарды", - сказал министр.

Отметим, что, скорее всего, Климкин записал обращение в здании правительства.

Сегодня стало известно, что Комитет Верховной Рады по иностранным делам планирует 9 июля рассмотреть вопрос об увольнении Климкина и назначении министром Вадима Пристайко.

На днях президент Владимир Зеленский раскритиковал ВР за то, что она до сих пор не уволила Климкина, даже после того, как он предложил кандидатуру Пристайко. По его словам, это привело к тому, что он узнает информацию о международных шагах "из интернета".

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Темы: КлимкинМИД
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