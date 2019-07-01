В "Голосе" рассказали, что бизнес не захотел в список, а "торговцев" будут гнать

Партия "Голос" Святослава Вакарчука имела немало отказов баллотироваться в Верховную Раду по ее списку от представителей бизнеса.

Об этом рассказала глава партии Юлия Клименко в интервью "Украинской правде".

Она отметила, что с такими людьми, как журналист Сергей Рахманин или шоумен Сергей Притула, о вхождении в список говорил лично Святослав Вакарчук – но и они прошли общую процедуру: "пакет документов, проверка, номинационный комитет".

Но многие люди отказались от предложения:

"Отказывались, потому что не хотели терять деньги. В основном, это был бизнес. С ними и я, и Святослав, и мои коллеги работали. Это известные бизнесмены и наемные менеджеры крупных корпораций. Они выбрали для себя бизнес как основное занятие. Они не готовы заниматься политической деятельностью, потому что гораздо больше имеют доход и не готовы его терять ".

"Вопрос даже не в декларациях – декларацию можно заполнить. Но поменять свой образ жизни и уйти в Верховную Раду, где все будут со всех сторон атаковать, ты будешь получать 30 тысяч гривен зарплаты... Для этого надо просто решить, что ты идешь в политику", – пояснила Клименко.

"Нельзя заниматься и бизнесом, и политикой. Это ошибочный путь. Как мы увидели на некоторых депутатах 8 созыва", – добавила она.

На вопрос, почему "Голос" не закрыл все мажоритарные округа, Клименко ответила: "Мы просто не успели".

"У нас не было проблемы, но мы не хотели брать непроверенных людей... На мажоритарных округах бывает очень много одиозных персон. Наша репутация нам дороже того, чтобы просто заполнить округа. Поэтому мы решили, что мы лучше сосредоточимся на более качественных людям на меньшем количестве округов, чем покроем всю Украину, но потом будем иметь много репутационных рисков", – пояснила она.

Даже в Киеве покрыть округа не успели, так как мажоритарный округ – это "grass route": надо идти от двери к двери, разговаривать с людьми.

"Мы предлагали это некоторым депутатам этого созыва, чтобы они шли на мажоритарные округа. Кто-то согласился, кто-то не согласился", – отметила Клименко.

Она подчеркнула, что в список брали только новые лица, которые еще не были в парламенте, а по мажоритарным округам вели много переговоров, в том числе и с "еврооптимистами".

Клименко подчеркнула, что времени было мало и люди могли не успеть принять решение, ведь 8 июня съезд утвердил кандидатов и "оставили себе только право исключать из списка".

Она, уверена, что люди, которых "Голос" взял в список и выставил на округа, в парламенте не будут торговать решениями.

"А если они будут торговать, они уйдут из парламента. Они даже декларацию такую ​​негласную подписали у нас о том, что они обязуются сдать мандат. Я понимаю, что она не имеет юридической силы, это больше декларативно, но любой человек из тех, кто с нами идет, своей репутацией, как минимум, дорожат", – заявила Клименко.