Зеленский провел новые назначения в СБУ
Президент Владимир Зеленский назначил Дмитрия Нескоромного заместителем руководителя Службы безопасности.
Об этом свидетельствует указ от 1 июля, обнародованый на сайте главы государства.
Другими двумя указами Зеленский назначил Александра Бондарука начальником управления СБУ во Львовской области, а Ивана Рудницкого - начальником управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.
Полковник Нескоромный руководил операцией по задержанию одного из "бриллиантовых прокуроров". В феврале 2017 года был уволен с должности заместителя начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (управление "К").
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