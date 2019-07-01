Зеленский провел новые назначения в СБУ

Президент Владимир Зеленский назначил Дмитрия Нескоромного заместителем руководителя Службы безопасности.

Об этом свидетельствует указ от 1 июля, обнародованый на сайте главы государства.

Другими двумя указами Зеленский назначил Александра Бондарука начальником управления СБУ во Львовской области, а Ивана Рудницкого - начальником управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

Полковник Нескоромный руководил операцией по задержанию одного из "бриллиантовых прокуроров". В феврале 2017 года был уволен с должности заместителя начальника главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ (управление "К").

Александр Бондарук в 2014 году несколько месяцев проработал начальником управления СБУ в Хмельницкой области. Был уволен пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Иван Рудницкий занимал должность заместителя начальника УСБУ во Львовской области.