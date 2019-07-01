Украинская армия вооружилась новым броневиком
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Понедельник, 1 июля 2019, 16:19
Многоцелевой тактический бронеавтомобиль повышенной проходимости "Барс-8", разработанный автомобилестроительной компанией "Богдан Моторс", принят на вооружение Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря корпорации "Богдан" Сергея Красулю.
"После завершения двухлетнего цикла государственных испытаний в феврале текущего года, перед Днем Конституции появился ожидаемый приказ Минобороны о принятии бронеавтомобиля на вооружение", - сказал Красуля.
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Напомним:
- "Барс-8" стал второй ББМ в Украине после бронеавтомобиля "Казак-2" (НПО "Практика"), которая прошла государственные испытания.
- Броневик разработан на базе пикапа американской Ram (подразделения Fiat Chrysler Automobiles). Пассажировместимость базового автомобиля составляет до 10 человек в полном снаряжении.
- "Барс-8" имеет шасси повышенной проходимости с колесной формулой 4х4 с 6,7-литровым турбодизельным двигателем Cummins, бронированной противоминной и баллистической защитой по стандарту STANAG 4569 Level 2 и системы обеспечения жизнедеятельности экипажа.
- Конструкцией бронеавтомобиля предусмотрена установка систем пуска дымовых гранат, средств связи и навигации, приборов ночного и дневного наблюдения, системы регулирования давления в шинах, системы пожаротушения моторного отделения, средств маскировки, противоосколочного подбоя корпуса, автономной климатической системы.
- В январе 2018 года с компанией "Богдан" был связан скандал. Тогда стало известно, что из 50 доставленных на фронт санитарных автомобилей "Богдан-2251" 25 пришлось ремонтировать или возвращать на завод.
- В Минобороны заявили, что дальнейшее производство автомобилей "Богдан 2251" будет возможным только после устранения выявленных недостатков технической и медицинской частей.
- Позже стало известно, что скандальные "Богданы" ремонтируют за государственные средства.
- В январе 2019 года "Богдан Моторс" подписала новый контракт с Министерством обороны на поставку санитарных машин "Богдан 2251" в Вооруженные силы.
- Бенефициаром корпорации "Богдан Моторс" является екс-первый заместитель секретаря СНБО времен президента Петра Порошенко Олег Гладковский, который отвечал за оборонно-промышленный комплекс. Ранее его бизнес-партнером в корпорации был президент Петр Порошенко.
- По информации журналистов, сын Гладковского вместе с партнерами организовал примерно в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники.
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