Украинская армия вооружилась новым броневиком

Многоцелевой тактический бронеавтомобиль повышенной проходимости "Барс-8", разработанный автомобилестроительной компанией "Богдан Моторс", принят на вооружение Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-секретаря корпорации "Богдан" Сергея Красулю.



"После завершения двухлетнего цикла государственных испытаний в феврале текущего года, перед Днем Конституции появился ожидаемый приказ Минобороны о принятии бронеавтомобиля на вооружение", - сказал Красуля.

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Напомним: