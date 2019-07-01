SkyUp рассказала, почему в Катании застряли украинские туристы
Рейсы PQ 672 Катания – Киев авиакомпании SkyUp не смог вовремя вылететь из-за технических неполадок.
Об этом говорится в комментарии авиакомпании, который есть в распоряжении "Украинской правды".
"Борт не смог выполнить рейс PQ 672 вовремя, поскольку система воздушных сигналов не выдавала корректной информации. В таком случае самолету запрещено осуществлять полеты. Безопасность пассажиров - всегда приоритет № 1 для нас", - заявили в авиакомпании.
Там указали, что обеспечение выполнения рейса на другом самолете, переговоры с аэропортом и согласования новых слотов для самолета требовали времени.
"Именно поэтому предполагаемое время вылета менялось несколько раз", - сообщили в SkyUp.
В авиакомпании сообщили, что в аэропорту Катании их представляет местная хендлинговая компания.
"Именно представитель хэндлинговой компании сообщал пассажирам о причине задержки вылета. Также информация была озвучена по громкоговорителю в аэропорту. Кроме того, авиакомпания сообщала пассажиров о переносе времени вылета рейса в смс", - заявили в SkyUp, добавив, что всем пассажирам были предложены сэндвичи и вода.
"В соответствием с правилами перевозки пассажиров, через 6 часов ожидания, туристам были предложены трансфер и поселение в 4-звездочный отель в 5 км от аэропорта. Часть пассажиров отказалась ехать из аэропорта и приняли решение ждать рейса в аэропорту", - заявили в авиакомпании.
Напомним:
- В ночь на понедельник пассажиры рейса Катания-Киев сообщили, что застряли в итальянском аэропорту. Рейсы PQ672 компании SkyUp, по их словам, который должен был вылететь в Киев в 18:40 30 июня, переносили 5-6 раз.
- Позже один из пассажиров сообщил, что туристы смогли сесть в самолет после 16 часов ожидания.