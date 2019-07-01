SkyUp рассказала, почему в Катании застряли украинские туристы

Рейсы PQ 672 Катания – Киев авиакомпании SkyUp не смог вовремя вылететь из-за технических неполадок.

Об этом говорится в комментарии авиакомпании, который есть в распоряжении "Украинской правды".

"Борт не смог выполнить рейс PQ 672 вовремя, поскольку система воздушных сигналов не выдавала корректной информации. В таком случае самолету запрещено осуществлять полеты. Безопасность пассажиров - всегда приоритет № 1 для нас", - заявили в авиакомпании.

Там указали, что обеспечение выполнения рейса на другом самолете, переговоры с аэропортом и согласования новых слотов для самолета требовали времени.

"Именно поэтому предполагаемое время вылета менялось несколько раз", - сообщили в SkyUp.

В авиакомпании сообщили, что в аэропорту Катании их представляет местная хендлинговая компания.

"Именно представитель хэндлинговой компании сообщал пассажирам о причине задержки вылета. Также информация была озвучена по громкоговорителю в аэропорту. Кроме того, авиакомпания сообщала пассажиров о переносе времени вылета рейса в смс", - заявили в SkyUp, добавив, что всем пассажирам были предложены сэндвичи и вода.

"В соответствием с правилами перевозки пассажиров, через 6 часов ожидания, туристам были предложены трансфер и поселение в 4-звездочный отель в 5 км от аэропорта. Часть пассажиров отказалась ехать из аэропорта и приняли решение ждать рейса в аэропорту", - заявили в авиакомпании.

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