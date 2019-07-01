Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

SkyUp рассказала, почему в Катании застряли украинские туристы

Понедельник, 1 июля 2019, 17:15

Рейсы PQ 672 Катания – Киев авиакомпании SkyUp не смог вовремя вылететь из-за технических неполадок.

Об этом говорится в комментарии авиакомпании, который есть в распоряжении "Украинской правды".

"Борт не смог выполнить рейс PQ 672 вовремя, поскольку система воздушных сигналов не выдавала корректной информации. В таком случае самолету запрещено осуществлять полеты. Безопасность пассажиров - всегда приоритет № 1 для нас", - заявили в авиакомпании.

Там указали, что обеспечение выполнения рейса на другом самолете, переговоры с аэропортом и согласования новых слотов для самолета требовали времени.

"Именно поэтому предполагаемое время вылета менялось несколько раз", - сообщили в SkyUp.

В авиакомпании сообщили, что в аэропорту Катании их представляет местная хендлинговая компания.

"Именно представитель хэндлинговой компании сообщал пассажирам о причине задержки вылета. Также информация была озвучена по громкоговорителю в аэропорту. Кроме того, авиакомпания сообщала пассажиров о переносе времени вылета рейса в смс", - заявили в SkyUp, добавив, что всем пассажирам были предложены сэндвичи и вода.

"В соответствием с правилами перевозки пассажиров, через 6 часов ожидания, туристам были предложены трансфер и поселение в 4-звездочный отель в 5 км от аэропорта. Часть пассажиров отказалась ехать из аэропорта и приняли решение ждать рейса в аэропорту", - заявили в авиакомпании.

Напомним:

  • В ночь на понедельник пассажиры рейса Катания-Киев сообщили, что застряли в итальянском аэропорту. Рейсы PQ672 компании SkyUp, по их словам, который должен был вылететь в Киев в 18:40 30 июня, переносили 5-6 раз.
  • Позже один из пассажиров сообщил, что туристы смогли сесть в самолет после 16 часов ожидания.

"Украинская правда" в Threads

Темы: авиаукраинцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Все новости...
авиа
Венгерская авиакомпания принудительно сняла с рейса украинского ветерана с ампутированной ногой
КНДР заявила о нарушении самолетами-разведчиками США ее воздушного пространства
Зеленский поговорил с Рютте: Зафиксировали, когда начнется обучение украинцев на F-16
Последние новости
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
Все новости...
Реклама: