Представитель президента Украины в Верховной Раде, второй номер избирательного списка "Слуги народа" Руслан Стефанчук считает, что наказанием для нардепов за прогулы должны быть общественные работы.

Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Стефанчук указал, что выступает за уголовную ответственность за прогулы, которая должна заключаться не в штрафах, не в "посадках", а в общественных работах.

"Если ты не хочешь работать и 25% своего времени представлять людей, пожалуйста, иди на другую работу, помыть улицы, позаботиться о больных и тому подобное. Есть другая идея, что все-таки это не может быть уголовная ответственность, так как высокий уровень криминализации общества тоже не является хорошим. Мы сейчас в дискуссии. Но то, что ответственность за прогулы будет, - это однозначно", - отметил он.

Также он сказал, что партия планирует предложить "четкий механизм отзыва народного депутата".

"Эта система должна работать в Украине. Вы знаете, что уже был внесен первый законопроект о кнопкодавстве. Сейчас мы завершаем другой законопроект о депутатских прогулах, о голосовании за законопроекты, в котором у депутата есть конфликт интересов", - сказал он.

Стефанчук пояснил, что поскольку основанием для лишения мандата депутата является наличие решения суда, вступившего в законную силу, то он настаивает, что должна быть уголовная ответственность, чтобы вместе с ней депутат автоматически терял и мандат.

"Но я думаю, что в новой Раде мы этот вопрос вообще снимем, потому что мы от иммунитета перейдем к функциональному индемнитету. То есть это будет снятие депутатской неприкосновенности, кроме тех вопросов, которые есть в других странах. Что, конечно, депутата не могут посадить за его высказывания. За все остальное - пожалуйста. Если тебя поймали на месте преступления - вопросов нет", - подчеркнул он, отметив, что для этого необходимы изменения в Конституцию.

Напомним: