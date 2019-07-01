Около 100 активистов снова протестовали под Протасовым Яром в Киеве

У Протасова Яра в Киеве снова собрались около 100 активистов на протест против скандальной застройки.

Об этом пишет Громадське радио.

К акции протеста, как передает издание, присоединился председатель Соломенской РГА.

"Сейчас мы надеемся, что город присоединится к обществу. Я никогда не интересовался застройками, пока под моим домом не начали строить три одоробла. Тогда я понял, что мой дом в какой-то момент просто может съехать, ведь склоны Яра входят в зону охранного ландшафта не просто так", - заявил председатель инициативной группы "Протасов Яр" Роман Ратушный.

По его словам, активисты уже добились, чтобы суд аннулировал контрольную карточку на временное нарушение благоустройства. Отмечается, что строительная компания получила карточку в июле 2018 года.

Он также отметил, что активисты борются за весь Протасов Яр, а не только за участок застройки.

Напомним: