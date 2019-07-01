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Около 100 активистов снова протестовали под Протасовым Яром в Киеве

Понедельник, 1 июля 2019, 23:45

У Протасова Яра в Киеве снова собрались около 100 активистов на протест против скандальной застройки.

Об этом пишет Громадське радио.

К акции протеста, как передает издание, присоединился председатель Соломенской РГА.

 

"Сейчас мы надеемся, что город присоединится к обществу. Я никогда не интересовался застройками, пока под моим домом не начали строить три одоробла. Тогда я понял, что мой дом в какой-то момент просто может съехать, ведь склоны Яра входят в зону охранного ландшафта не просто так", - заявил председатель инициативной группы "Протасов Яр" Роман Ратушный.

 

По его словам, активисты уже добились, чтобы суд аннулировал контрольную карточку на временное нарушение благоустройства. Отмечается, что строительная компания получила карточку в июле 2018 года.

Он также отметил, что активисты борются за весь Протасов Яр, а не только за участок застройки.

Напомним:

  • 2 мая на улице Протасов Яр в Киеве состоялся стихийный митинг против застройки Протасова Яра. В тот день представители застройщика срезали несколько деревьев и начали устанавливать бетонные плиты вокруг территории будущего строительства. В акции приняли участие около 100 человек.
  • 18 июня в Протасовом Яру активисты повалили часть забора и перекрыли доступ к технике, чтобы не допустить строительства.
  • Также сообщалось, что КГГА неоднократно просила застройщика воздержаться от выполнения работ в Протасовом Яру.

"Украинская правда" в Threads

Темы: акциистроительствоКиев
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