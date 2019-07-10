В Конгрессе США хотят услышать выступление Зеленского

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Среда, 10 июля 2019, 23:20

Сопредседатели Конгрессового украинского кокуса обратились к спикеру Палаты представителей США Нэнси Пелоси с инициативой пригласить президента Украины Владимира Зеленского выступить на совместном заседании американского Конгресса.

Об этом говорится в официальном письме законодателей, который получил в свое распоряжение "Укринформ".

"Как сопредседатели двухпартийного Украинского конгрессового кокуса, мы с уважением призываем вас пригласить президента Украины Владимира Зеленского на совместное заседание Конгресса", - отмечается в письме.

При этом напоминается, что Зеленский должен посетить США по приглашению Белого дома. "Мы приветствуем это взаимодействие на высоком уровне и просим Конгресс подать руку дружбы новоизбранному президенту путем такого приглашения", - отмечается в документе.

Члены Конгресса США отметили, что перед Украиной продолжают стоять серьезные вызовы. В этой связи вспоминается борьба с российской агрессией, противодействие унаследованной коррупции, обеспечение экономического роста и процветания украинского народа.

"Россия действительно намерена усилить свою агрессию, о чем свидетельствует незаконный арест 24 украинских моряков и трех военно-морских судов в водах Керченского пролива. В это опасное для Украины и мира время Конгресс должен усилить взаимодействие с нашим близким союзником, когда ему угрожают такие вызовы", - отмечается в письме американских законодателей.

В то же время подчеркивается, что приглашение главы Украинского государства могло бы способствовать усилению взаимодействия на таких ключевых направлениях как антикоррупционная политика, демократические реформы, кибер- и военная безопасность, ветеранские дела, энергетическая независимость, содействие сбалансированной гендерной политике.

"Приглашение президента Зеленского на совместное заседание Конгресса послужит мощным символическим месседжем Кремлю: американский народ стоит плечом к плечу с украинским народом", - отмечается в обращении американских законодателей.

Письмо подписали члены Конгресса США Марси Каптур, Брайан Фитцпатрик, Анди Харрис и Майк Куигли.

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Темы: США Зеленский


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