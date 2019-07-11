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В Нацсовете говорят, что связь "112", NewsOne и ZIK с Медведчуком не доказана

Четверг, 11 июля 2019, 21:05

Юристы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK делают невозможным установление связи вещателей с Российской Федерацией и кумом Путина Виктором Медведчуком.

Об этом заявила заместитель председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ульяна Фещук с трибуны парламента в четверг, сообщает "Укринформ".

"К сожалению, там (в медиахолдинге - ред.) работают очень профессиональные юристы, которые делают невозможным установление какой-либо связи с Российской Федерацией, по крайней мере, на уровне тех документов, которые имеются в Национальном совете. То есть фактически невозможно доказать, что РФ имеет какое-то влияние на эти телеканалы. По этому поводу мы переписывались с СБУ, но пока нам не предоставлены документы, подтверждающие такое влияние", - пояснила Фещук.

В то же время, отвечая на вопрос депутатов, она подчеркнула, что также невозможно доказать связь этих телеканалов с одним из лидеров "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком, поскольку эти медиа "скуплены на самом деле подставным лицом".

"Вместе с Антимонопольным комитетом мы начали совместные действия, обмениваемся документами о том, чтобы установить связь между бенефициарными владельцами "112 Украина", NewsOne и ZIK. То есть эти действия начались после того, как стало известно, что господин Козак приобрел ZIK", - сообщила представитель Нацсовета.

Кроме того, отвечая на вопрос председателя комитета по вопросам культуры и духовности Николая Княжицкого, Фещук уточнила, что Нацсовет не уполномочен проверять телеканалы относительно источников их финансирования.

"Что касается статьи 19 закона "О телевидении и радиовещании", то мы не проверяем телерадиоорганизации таким образом, потому что есть очень много рычагов сокрытия источников финансирования, в том числе - договоры на получение рекламы и спонсорство", - отметила замглавы медиарегулятора.

Темы: МедведчуктелевидениеСМИРосcия
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