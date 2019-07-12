УГКЦ получила новый экзархат в Италии - решение папы Римского

Папа Франциск создал Апостольский экзархат для верующих Украинской греко-католической церкви, проживающих в Италии.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Также понтифик назначил апостольским администратором вакантной резиденции новосозданного экзархата кардинала Анджело Де Донатиса – генерального викария папы для Римского управления УГКЦ.

Экзархат для украинцев Италии, то есть новая церковная территориальная единица, охватывает всю территорию Италии, а это около 70 000 верных из 145 общин. Духовную опеку в Италии осуществляют более 60 священников.

"УГКЦ увеличилась на одну структурно-территориальную единицу, каковой является экзархат, а это переходная структура в епархии. Это важный сигнал для украинцев Италии. Ведь в 1999 году началось массовое движение украинцев, родились дети, семьи. Важно было, что украинцы имели возможность прийти в свою церквь и помолиться на родном языке и прославлять Бога в собственном обряде, сохраняя идентичность и верность УГКЦ, чтобы не ассимилировались.

Поэтому структура УГКЦ в форме экзархата нам в этом поможет. Это была трудная дорога, которая началась в 2004 году. Важно, что образование экзархата показывает, что украинцы в Италии формируют новую диаспору. Миграция переходит в диаспору и нужны стабильные структуры. Появление новой структуры в УГКЦ является еще одним шагом к реализации патриархального уклада", - объясняет управляющий по делам монашества Львовской архиепархии УГКЦ отец Иустин Бойко.

Согласно решению Папы, кафедральным храмом и центром нового Апостольского экзархата будет приходской храм Святых Сергия и Вакха в Риме.

После подписания в 1596 году Брестской унии, которой восстановили единство Киевской Церкви с римским Апостольским Престолом, украинская Церковь нуждалась в своем представителе при Апостольской Столице. В 1626 году киевский митрополит Иосиф (Рутский) отправил в Рим священника Николая Новака. В 1641 году Папа Урбан VIII (1623-1644 гг.) передал церковь Святых Сергия и Вакха киевским митрополитам. А Папа Климент IX в 1667 году предоставил Церкви полный отпуст.