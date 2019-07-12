Украина и Израиль подписали декларацию, которая предотвратит массовые отказы во въезде

МВД Украины и Израиля подписали Декларацию об интенсификации сотрудничества, которая должна помочь преодолеть кризисы в связи с массовым отказом во въезде гражданам обеих стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайтеукраинского МВД.

"Несмотря на Соглашение между Украиной и Израилем о пересечении границ от 2010 года, в последнее время сложилась ситуация, когда украинцам массово отказывают во въезде на территорию Израиля. Чтобы решить этот вопрос и активизировать двустороннее сотрудничество, министр внутренних дел Арсен Аваков инициировал встречу со своим израильским коллегой Арием Дери и подписал Декларацию об интенсификации сотрудничеств ", - говорится в заявлении.

По статистике ГНСУ, 4,5 тысячи граждан Украины получили отказ о пересечении границы в 2017 году, 3,5 тысячи украинцев не пропустили в 2018 году, а за половину 2019 года посетить Израиль не смогли 2,5 тысячи украинцев.

"Мы подписали Декларацию об интенсификации сотрудничества, которая окончательно положит конец недоразумениям при пересечении границы. Хочу подчеркнуть, что упрощение поездок между странами для граждан составляет взаимный интерес", - сказал Аваков.

Отдельно стороны договорились создать рабочую группу из представителей правоохранительных органов обеих стран, чтобы бороться с незаконным наймом и трудоустройством граждан.

Ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что не исключает возможности отмены безвизового режима с Израилем, если права украинских туристов и путешественников продолжат систематически нарушаться на границе.

Читайте также: "Неготовность к безвизу: как реагировать на нарушение прав наших граждан на границе".