Экономика Китая замедлилась до минимума за 27 лет - СМИ

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Суббота, 13 июля 2019, 03:55

Рост экономики Китая замедлился до самого низкого уровня с 1992 года - одной из причин этого является торговая война с США.

Об этом сообщает Bloomberg.

По данным аналитиков, во втором квартале 2019 года ВВП Китая вырос на 6,2% - это самый низкий уровень с 1992 года. В то же время официальные данные по экономическому росту КНР еще не опубликованы.

По итогам 2019 года эксперты ожидают, что экономика Китая вырастет более чем на 6%.

"Экономика Китая будет замедляться и во втором полугодии, поскольку внешний спрос остается пониженным, рост, скорее всего, стабилизируется в условиях внутренней поддержки.

Ежегодный темп роста останется выше 6%", - заявил Ван Тао, главный экономист китайской компании UBS AG.

Одной из главных причин такого замедления называют торговую войну с США, которая привела к падению внешнего спроса на китайскую продукцию.

Напомним:

  • Власти США и КНР вновь приступили к переговорам с целью урегулирования торговых разногласий между странами.
  • перед началом майского раунда торговых переговоров между США и КНР, закончившихся неудачей, президент США Дональд Трамп поднял пошлины а импортируемые китайские товары общей стоимостью 200 млрд долл с 10% до 25%.
  • Кроме того, Трамп дал указание о подготовке к введению пошлин еще на 300 млрд долл, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.
  • Однако в конце июня, после саммита G20 и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению.
  • Президент США подтвердил, что до заключения соглашения не собирается отменять уже введенные в отношении Китая пошлины, но и новых вводить не будет.
  • 27 июня США и Китай договорились о временном перемирии.

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Темы: Китай


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