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Facebook оштрафуют на 5 миллиардов долларов – СМИ

Суббота, 13 июля 2019, 06:37

Федеральная торговая комиссия США (FTC) одобрила штраф для компании Facebook в размере 5 млрд долларов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Речь идет о событиях 2018 года, когда стало известно, что Cambridge Analytica получила доступ к личным данным 87 млн ​​пользователей соцсети без их ведома.

Издание отмечает, что если информация подтвердится, это будет рекордный штраф, который Федеральная торговая комиссия США когда-нибудь накладывала на технологические компании. В Facebook и Федеральной торговой комиссии от комментариев отказались.

Отметим, что Facebook уже заплатил 644 млн долларов штрафа по требованию правительства Великобритании за тот же скандал с компанией Cambridge Analytica.

Напомним:

  • Регулятор по вопросам конфиденциальности данных в Италии оштрафовал Facebook на миллион евро за нарушения, связанные со скандалом вокруг Cambridge Analytica.

Темы: facebookСША
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