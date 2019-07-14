Вертолет МИ-2 разбился на Сумщине, пилот погиб
762 просмотра
Воскресенье, 14 июля 2019, 18:13
В Сумской области вертолет Ми-2 упал во время проведения работ по опрыскиванию полей, пилот в результате авиакатастрофы погиб.
Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе ГосЧС.
Информация об аварии вблизи с.Яблучное Великописаревского района поступила около 15:30.
Причины падения вертолета выясняются.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua