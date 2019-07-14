Вертолет МИ-2 разбился на Сумщине, пилот погиб

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Воскресенье, 14 июля 2019, 18:13

В Сумской области вертолет Ми-2 упал во время проведения работ по опрыскиванию полей, пилот в результате авиакатастрофы погиб.

Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе ГосЧС. 

Информация об аварии вблизи с.Яблучное Великописаревского района поступила около 15:30.

Причины падения вертолета выясняются.

 

Украинская правда

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Темы: Сумская область авиа жертвы ГСЧС


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