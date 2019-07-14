Вертолет МИ-2 разбился на Сумщине, пилот погиб

В Сумской области вертолет Ми-2 упал во время проведения работ по опрыскиванию полей, пилот в результате авиакатастрофы погиб.

Об этом 14 июля сообщили в пресс-службе ГосЧС.

Информация об аварии вблизи с.Яблучное Великописаревского района поступила около 15:30.

Причины падения вертолета выясняются.