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Европарламент требует от РФ освободить моряков и других украинских политзаключенных

Четверг, 18 июля 2019, 14:00

Европейский парламент нового созыва в четверг принял резолюцию по России, которая касается ситуации с украинскими политическими заключенными.

Как сообщает "Европейская правда", за документ проголосовали 458 евродепутатов.

Резолюция подтверждает непризнание аннексии Крыма и содержит призыв к РФ освободить всех политических заключенных и украинских моряков, сообщило в Twitter Представительство Украины при ЕС.

"Резолюция призывает российские власти без задержек и дополнительных условий освободить всех незаконно задержанных граждан Украины, как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины, а также обеспечить их безопасное возвращение, в том числе и крымских татар, недавно задержанных за мирный протест на красной площади 10 июля 2019 года, а также граждан Украины, задержанных по политически мотивированным обвинениям, и 24 членов экипажей украинских морских судов", - говорится в документе.

Резолюция решительно осуждает акт агрессии, который Россия совершила против Украины 25 ноября прошлого года у Керченского пролива.

Документ призывает Россию обнародовать весь список украинских пленников на Донбассе и облегчить контакты с ними, а также требует РФ обеспечить правозащитный мониторинговый доступ к оккупированным Крыму и Донбассу.

Резолюция подтверждает, что санкции ЕС должны действовать, пока Россия не выполнит своих международных обязательств, в том числе - Минские договоренности.

Кроме того, документ подтверждает, что ЕС должен быть готовым ввести новые санкции против РФ, если она и дальше будет нарушать международное право.

В то же время, как отметил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, парламентарии отклонили поправку, которая выражала сожаление по поводу возвращения российской делегации в ПАСЕ.

Темы: РосcияпленныеполитзаключенныеУкраинаЕвропарламент
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