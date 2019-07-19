 Июнь 2019 года был самым жарким за всю историю наблюдений

38 просмотров
Пятница, 19 июля 2019, 05:20

Прошедший месяц был самым жарким на всей планете.

Об этом со ссылкой на национальное управление океанических и атмосферных исследований США сообщает BBC.

По последним данным, в прошлом месяце в мире был самый жаркий июнь, средняя температурой в мире поднялась до 16,4C, а площадь морского льда в Антарктике достигла рекордно низкого уровня.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) заявило, что средняя глобальная температура была на 2,2С выше, чем в среднем в 20-м веке.

Жара была наиболее ощутимой в некоторых частях Европы, России, Канады и Южной Америки.

Ученые предупреждают, что рекордные температуры будут продолжаться в результате изменения климата.

Читайте также Eфективное противодействие изменениям климата: что может сделать каждый из нас

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: погода США


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Киеве зафиксировали первый летний антирекорд 18 июля 2019, 17:48
Синоптик дала прогноз погоды на избирательный уик-энд 18 июля 2019, 12:09
В Украину возвращается летняя жара 17 июля 2019, 16:23
Все новости
Главные новости
В Конгресс США внесли законопроект о нових санкциях против России
В ОП ответили Пескову: давайте освободим Вышинского и Сенцова одновременно
Партии Вакарчука и Порошенко просели, другие добавили процентов – "Центр Разумкова"
По делу убийства 5-летнего Кирилла объявили подозрение несовершеннолетнему
Все новости
мнение

Привычки, которые преждевременно старят человека

Опыт

Когда работа приносит кайф: истории завхоза, учителя, мастера и актрисы

исследование

Почему мы болтаем во сне

Поиск по сайту
Архив
Весь архів