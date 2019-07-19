 Июнь 2019 года был самым жарким за всю историю наблюдений

Прошедший месяц был самым жарким на всей планете.

Об этом со ссылкой на национальное управление океанических и атмосферных исследований США сообщает BBC.

По последним данным, в прошлом месяце в мире был самый жаркий июнь, средняя температурой в мире поднялась до 16,4C, а площадь морского льда в Антарктике достигла рекордно низкого уровня.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) заявило, что средняя глобальная температура была на 2,2С выше, чем в среднем в 20-м веке.

Жара была наиболее ощутимой в некоторых частях Европы, России, Канады и Южной Америки.

Ученые предупреждают, что рекордные температуры будут продолжаться в результате изменения климата.

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