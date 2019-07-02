Война на востоке: Оккупанты совершили 25 обстрелов и понесли потери

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 25 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- пять раз вблизи Водяного - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, снайперского огня и стрелкового оружия;

- трижды у Авдеевки - из минометов калибра 120 мм;

- неподалеку Марьинки - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем;

- три раза в районе населенного пункта Новоселовка Вторая - из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП и автоматических гранатометов;

- окрестности Лебединского - из 120 мм миномета;

- неподалеку Опытного - из крупнокалиберного пулемета;

- у Песков - из подствольного гранатомета;

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинськх защитников были обстреляны 10 раз:

- вблизи Новоалександровки - из миномета калибра 120 мм;

- три раза неподалеку Новолуганское - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических гранатометов;

- район населенного пункта Зайцево - из миномета калибра 82 мм и автоматического гранатомета;

- дважды рядом Луганского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- неподалеку Новотошковского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- окрестности Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- у населенного пункта Новгородское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

В результате вражеских обстрелов два украинских военнослужащих погибли, еще двое - получили ранения. Военные подчеркивают, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, которое не противоречит Минским договоренностям.

По данным разведки, 1 июля трое оккупантов были уничтожены и еще пятеро ранены.

С начала текущих суток, 2 июля, враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских защитников были обстреляны вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников у населенного пункта Новолуганское - из миномета калибра 82 мм.