Взрыв на Днепропетровщине: двух детей прооперировали, двух оперируют
Двух детей, пострадавших от взрыва в Днепропетровской области в понедельник, прооперировали, еще двух оперируют.
Об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Глеб Прыгунов в Facebook.
"Двух тяжелых ночью прооперировали. 16-летний парень все еще на искусственной вентиляции легких, но врачи говорят, что стабильный. 5-летний малый - в сознании. Еще двух сейчас начали оперировать", - написал он.
Ранее Прыгунов сообщил, что одному ребенку достали осколок из брюшной полости.
Вместе с тем, заведующий приемного отделения Днепропетровской областной детской больницы Игорь Майденко сообщил, что в результате взрыва пострадали пять детей, у всех осколочные ранения.
"Пострадали пятеро детей. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сейчас идет оперативное лечение, и они находятся в реанимации. Состояние остальных детей расценивается как травмы средней степени тяжести", - цитирует Майденко Укринформ.
Напомним:
- В понедельник на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района Днепропетровской области взорвался неизвестный предмет. Сообщалось, что шестеро детей получили травмы различной степени тяжести.