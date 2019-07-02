Взрыв на Днепропетровщине: двух детей прооперировали, двух оперируют

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Вторник, 2 июля 2019, 09:02

Двух детей, пострадавших от взрыва в Днепропетровской области в понедельник, прооперировали, еще двух оперируют.

Об этом сообщил председатель Днепропетровского облсовета Глеб Прыгунов в Facebook.

"Двух тяжелых ночью прооперировали. 16-летний парень все еще на искусственной вентиляции легких, но врачи говорят, что стабильный. 5-летний малый - в сознании. Еще двух сейчас начали оперировать", - написал он.

Ранее Прыгунов сообщил, что одному ребенку достали осколок из брюшной полости.

Вместе с тем, заведующий приемного отделения Днепропетровской областной детской больницы Игорь Майденко сообщил, что в результате взрыва пострадали пять детей, у всех осколочные ранения.

"Пострадали пятеро детей. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, сейчас идет оперативное лечение, и они находятся в реанимации. Состояние остальных детей расценивается как травмы средней степени тяжести", - цитирует Майденко Укринформ.

Напомним:

  • В понедельник на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района Днепропетровской области взорвался неизвестный предмет. Сообщалось, что шестеро детей получили травмы различной степени тяжести.

Украинская правда

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Темы: взрыв Днепропетровская область


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