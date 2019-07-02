Климкин рассказал, кто будет руководить МИД на время его "политического отпуска"

Министр иностранных дел Павел Климкин, уходя в "политический отпуск" после конфликта с президентом, заявил, что временно исполнять обязанности министра будет его заместитель Елена Зеркаль.

Об этом он сказал в блиц-интервью "Українським новинам", сообщает "Европейская правда".

"Я так рассчитываю, что пойду в отпуск со среды (3 июля). Просто завтра необходимо еще несколько дел закончить и все", - сообщил он изданию в понедельник.

Министр надеется, что обязанности министра будет исполнять Зеркаль.

"Дальше будет Елена Зеркаль, пока временно исполняющим обязанности", - сказал он.

Напомним: