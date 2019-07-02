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Климкин рассказал, кто будет руководить МИД на время его "политического отпуска"

Вторник, 2 июля 2019, 10:06
Климкин рассказал, кто будет руководить МИД на время его политического отпуска

Министр иностранных дел Павел Климкин, уходя в "политический отпуск" после конфликта с президентом, заявил, что временно исполнять обязанности министра будет его заместитель Елена Зеркаль.

Об этом он сказал в блиц-интервью "Українським новинам", сообщает "Европейская правда".

"Я так рассчитываю, что пойду в отпуск со среды (3 июля). Просто завтра необходимо еще несколько дел закончить и все", - сообщил он изданию в понедельник.

Министр надеется, что обязанности министра будет исполнять Зеркаль.

"Дальше будет Елена Зеркаль, пока временно исполняющим обязанности", - сказал он.

Напомним:

  • На днях президент Владимир Зеленский раскритиковал ВР за то, что она до сих пор не уволила Климкина, даже после того, как он предложил кандидатуру Пристайко.
  • По его словам, это привело к тому, что он узнает информацию о международных шагах "из интернета".
  • 1 июля Климкин заявил, что прекращает работать в должности и уходит в "политический отпуск".
  • Комитет Верховной рады по иностранным делам планирует 9 июля рассмотреть вопрос об увольнении Климкина и назначении министром Вадима Пристайко.

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Темы: КлимкинМИД
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