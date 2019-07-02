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Крымского татарина задержали в Судаке за пост 2013 года

Вторник, 2 июля 2019, 15:41

В аннексированном Крыму задержали крымского татарина Сеяра Эмирова и доставили в Судакский городской суд.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Крымская солидарность", ссылаясь на информацию общественного защитника Сейтосмана Каралиева.

По словам Каралиева, Сеяра задержали за пост в социальной сети ВКонтакте, датированный 2013 годом.

"2 июля 2019 года, в Крыму в городе Судак задержан крымский татарин, Эмиров Сеяр Абдурашитович 06.03.1993 г.р, за публикацию в социальных сетях, в качестве правонарушения ему вменяется статья 20.29 КоАП", - говорится в сообщении.

"Крымская солидарность" указывает, что в понедельник домой к Эмирову приходили сотрудники полиции, "но так как у них не было постановления на задержание, Эмиров отказался проехать с ними, а уже сегодня его задержали у дома родителей".

Украинская правда

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Темы: крымские татарыКрымРосcияаннексия
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