Полиция изъяла почти полтонны кокаина

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Вторник, 2 июля 2019, 15:46

Украинские правоохранители разоблачили деятельность международного синдиката, который поставлял наркотики из Латинской Америки в Западную Европу и изъяли 400 килограммов кокаина.

Об этом рассказал на брифинге глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Проведен ряд задержаний и более десятка обысков. В результате этого изъято 400 килограммов кокаина, чистота которого по заключению составляет более 90%. Общая стоимость этого зелья составляет около 60 миллионов долларов США", - сказал он.

 
Журналистам показали наркотики

По словам Князева, 19 июня были задержаны первые трое участников преступной схемы - граждане Украины, которые по оперативной информации причастны к транспортировке и реализации наркотиков.

Председатель Нацполиции пояснил, что после обысков правоохранители изъяли первую партию наркотических средств - 270 килограммов, но "не выходили на брифинг, потому что понимали, что это не все участники преступной группы".

"И 1 июля другая часть преступников появилась в поле зрения Нацполиции: они прилетели в Украину и мы изъяли в два этапа - 70 и 60 килограммов - в транспортных средствах и нескольких местах складирования на территории Киева", – отметил Князев.

По его словам, сейчас задержаны 6 участников синдиката, среди них есть также граждане Нидерландов и Великобритании.

Напомним:

  • В конце апреля Национальная полиция задержала 5 граждан Турции и одного азербайджанца за причастность к контрабанде наркотиков в страны Европейского Союза.
  • Полиция принесла на брифинг 300 кг героина, изъятых у вероятных наркоторговцев.

Валентина Романенко, УП

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Темы: полиция


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