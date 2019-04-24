Полиция принесла на брифинг 300 кг героина, изъятого у иностранцев
Национальная полиция задержала 5 граждан Турции и одного азербайджанца за причастность к контрабанде наркотиков в страны Европейского Союза.
Об этом во время брифинга сообщили первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин и начальник департамента противодействия наркопреступности Андрей Кихтенко.
Полиция принесла на брифинг 300 кг героина, изъятых у вероятных наркоторговцев.
Аброськин отметил, что ориентировочная стоимость наркотиков – 25 млн долларов США.
Задержанные арендовали в Киеве участок, где хранили товар.
По данным полиции, его доставили довольно давно, однако после предыдущей "удачно проведенной специальной операции" преступники решили сделать паузу.
"Вчера (23 апреля – УП)... ликвидирована еще одна международная преступная организация, которая на протяжении длительного времени, многих лет, осуществляла незаконные поставки особо опасного наркотического средства героин на территорию нашего государства и страны Евросоюза", – рассказал Кихтенко.
По его словам, самым молодым среди задержанных является 28-летний гражданин Азербайджана, другие подозреваемые – "опытные наркоторговцы" в возрасте от 55 до 60 лет.
Полиция утверждает, что преступники снабжали героином в страны ЕС, Германию, Нидерланды, Италию, Испанию, используя для транзита Украину, где их привлекало удобное географическое расположение, развитая инфраструктура и наличие портов.
"Мы сработали и помогли нашим соседям (странам ЕС)", – сказал Аброськин.
Во время транспортировки наркотики прятали или во фруктах и овощах, или в специально оборудованных отделениях грузовиков.
В ночь на 24 апреля "на горячем" правоохранители задержали курьера во время во время попытки поставить в ЕС 100 кг героина.
После этого были также разоблачены другие члены "наркогруппировки".
Полицейские говорят, что знают, кому принадлежит изъятый товар, однако разглашать эту информацию они не стали.
Сейчас продолжаются следственные действия для установления других лиц, которые могут быть причастны к преступлениям.
Напомним:
- Утром 24 апреля столичные правоохранители сообщили, что в ночь на 24 апреля задержали иностранных граждан, занимавшихся наркоторговлей, и изъяли более 300 кг героина.
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