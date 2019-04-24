Полиция принесла на брифинг 300 кг героина, изъятого у иностранцев

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Среда, 24 апреля 2019, 15:11

Национальная полиция задержала 5 граждан Турции и одного азербайджанца за причастность к контрабанде наркотиков в страны Европейского Союза.

Об этом во время брифинга сообщили первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин и начальник департамента противодействия наркопреступности Андрей Кихтенко.

Полиция принесла на брифинг 300 кг героина, изъятых у вероятных наркоторговцев.

 
фото: фб артема шевченко

Аброськин отметил, что ориентировочная стоимость наркотиков – 25 млн долларов США.

Задержанные арендовали в Киеве участок, где хранили товар.

По данным полиции, его доставили довольно давно, однако после предыдущей "удачно проведенной специальной операции" преступники решили сделать паузу.

"Вчера (23 апреля – УП)... ликвидирована еще одна международная преступная организация, которая на протяжении длительного времени, многих лет, осуществляла незаконные поставки особо опасного наркотического средства героин на территорию нашего государства и страны Евросоюза", – рассказал Кихтенко.

По его словам, самым молодым среди задержанных является 28-летний гражданин Азербайджана, другие подозреваемые – "опытные наркоторговцы" в возрасте от 55 до 60 лет.

Полиция утверждает, что преступники снабжали героином в страны ЕС, Германию, Нидерланды, Италию, Испанию, используя для транзита Украину, где их привлекало удобное географическое расположение, развитая инфраструктура и наличие портов.

"Мы сработали и помогли нашим соседям (странам ЕС)", – сказал Аброськин.

 
ФОТО: ФБ АРТЕМА ШЕВЧЕНКО

Во время транспортировки наркотики прятали или во фруктах и ​​овощах, или в специально оборудованных отделениях грузовиков.

В ночь на 24 апреля "на горячем" правоохранители задержали курьера во время во время попытки поставить в ЕС 100 кг героина.

После этого были также разоблачены другие члены "наркогруппировки".

 
ФОТО: ФБ АРТЕМА ШЕВЧЕНКО

Полицейские говорят, что знают, кому принадлежит изъятый ​​товар, однако разглашать эту информацию они не стали.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления других лиц, которые могут быть причастны к преступлениям.

Напомним:

  • Утром 24 апреля столичные правоохранители сообщили, что в ночь на 24 апреля задержали иностранных граждан, занимавшихся наркоторговлей, и изъяли более 300 кг героина.

Соня Лукашова, УП

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