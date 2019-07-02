Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Харьковской области в ходе тренировок упал самолет

Вторник, 2 июля 2019, 19:20

В ходе тренировочного полета курсанта Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба произошла авария, в результате которой пилот катапультировался и самолет потерял управление.

Об этом пишет пресс служба университета в Facebook.

Сообщается о "нештатной ситуации" на самолете Л-39, которым управлял курсант третьего курса.

"Пилот сообщил о ней группе руководства полетов и было принято решение о катапультировании", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что пилот не пострадал.

"После катапультирования и приземления курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что повреждений нет, состояние здоровья удовлетворительное. За ним экстренно выехала группа поисковиков", - рассказало командование.

Согласно сообщению, самолет упал в поле около Староверовки Купянского района в Харьковской области.

Украинская правда
Темы: аварияХарьковская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
авария
Атака России на ЗАЭС затронет весь мир – топ-чиновник НАТО
Если авария на ЗАЭС: на Запорожье провели учения, близкие к реальности
Столкновение поездов в Индии: количество погибших возросло до 288
Последние новости
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
Все новости...
Реклама: