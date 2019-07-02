В Харьковской области в ходе тренировок упал самолет

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Вторник, 2 июля 2019, 19:20

В ходе тренировочного полета курсанта Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба произошла авария, в результате которой пилот катапультировался и самолет потерял управление.

Об этом пишет пресс служба университета в Facebook.

Сообщается о "нештатной ситуации" на самолете Л-39, которым управлял курсант третьего курса.

"Пилот сообщил о ней группе руководства полетов и было принято решение о катапультировании", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что пилот не пострадал.

"После катапультирования и приземления курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что повреждений нет, состояние здоровья удовлетворительное. За ним экстренно выехала группа поисковиков", - рассказало командование.

Согласно сообщению, самолет упал в поле около Староверовки Купянского района в Харьковской области.

Украинская правда

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Темы: авария Харьковская область


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