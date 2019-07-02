ТКГ в Минске не продвинулась в переговорах – помешала позиция России

Из-за позиции российской стороны Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины не достигла прогресса в переговорах.

Об итогах заседания в Минске во вторник, 2 июля, написала в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"В связи с позицией РФ не удалось достичь никакого прогресса ни по внедрению "хлебного перемирия", ни договориться об освобождении удерживаемых лиц", - отметила пресс-секретарь.

"Украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате "всех установленных на всех установленных", но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы", - добавила Олифер.

Согласно сообщению, следующая встреча ТКГ в Минске запланирована на 17 июля.