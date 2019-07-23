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МИД отреагировал на решение РФ в деле Гриба

Вторник, 23 июля 2019, 19:52

МИД Украины выразил решительный протест России в связи с решением по делу Павла Гриба и призвал мировое сообщество осудить неправомерный шаг Москвы.

Об этом говорится в заявлении МИД относительно решения Верховного суда РФ по делу Павла Гриба, которое поступило "Европейской правде".

Во вторник Верховный суд РФ признал "законным" приговор Грибу, которого осудили на 6 лет колонии за якобы "призывы к терроризму".

МИД заявил, что российский суд дерзко отклонил аргументы адвокатов об отсутствии доказательной базы и состава преступления в действиях Павла и поддержал сфабрикованные обвинения.

"Это решение российского суда, как и все решения по другим безосновательно осужденным в РФ гражданам Украины, в глазах всего мира является еще одним свидетельством полного отсутствия в России любого правосудия и справедливости", - заявило министерство.

МИД призвал международное сообщество осудить неправомерное решение российского суда и требовать безусловного освобождения всех граждан Украины, которых кремлевский режим держит в заложниках на территории России и в оккупированном украинском Крыму.

Напомним:

  • Павла Гриба россияне похитили 24 августа 2017 года на территории Беларуси. Юному украинцу, больному портальной гипертензией, инкриминируют "склонение к теракту".
  • 22 марта в РФ украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Темы: МИДполитзаключенныеРосcия
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