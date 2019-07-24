Германия призвала расследовать убийство ЛГБТ-активистки в Санкт-Петербурге

МИД Германии выразил обеспокоенность убийством в Санкт-Петербурге российской активистки Елены Григорьевой, которая боролась за права ЛГБТ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Мы очень обеспокоены в свете обстоятельств ее смерти", - заявил представитель МИД ФРГ в Берлине в среду, 24 июля.

Он напомнил о необходимости исчерпывающего прояснения ситуации.

По его словам, России следует обеспечить беспристрастное расследование во всех направлениях.

В частности, Германию интересует, связано ли преступление с деятельностью Григорьевой по отстаиванию прав представителей ЛГБТ-сообщества.

Тело активистки с ножевыми ранениями и следами удушения было найдено недалеко от ее дома в Санкт-Петербурге 21 июля. В последнее время Григорьевой неоднократно угрожали убийством, заявила ее адвокат Ксения Михайлова. Следствие пока не называет подозреваемых. Проверяются различные версии, включая бытовую.