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Румыния не разрешила транзит военной техники РФ для Сербии

Пятница, 26 июля 2019, 20:41

Румыния не разрешила транзит через Дунай российской военной техники для Сербии, поскольку это запрещают европейские санкции, введенные за агрессию РФ против Украины.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на румынский сайт Mediafax, это подтвердили в министерстве иностранных дел Румынии.

Ранее сербские СМИ сообщили, что румынские власти заблокировали транзит российского транспорта с вооружениями через Дунай, не выдав на это лицензию.

В румынском министерстве пояснили, что для выдачи транзитной лицензии на перевозку военной продукции, которая по закону может выдаваться только румынскому оператору, необходимо соблюдение нескольких условий.

Одно из условий заключается в том, что услуги румынского оператора не должны прямо или косвенно отвечать интересам физических или юридических лиц из России в соответствии с решением 2014/512 / PESC Совета ЕС об ограничительных мерах в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине.

"Это условие не было выполнено в этой ситуации, поэтому компетентные румынские власти не могли выдать соответствующую лицензию", - заявили в МИД Румынии.

По данным сербских СМИ, речь идет об отправку 30 танков и 30 БРДМ, которые Белград должен получить на основе контракта между Сербией и Россией.

Сербия поддерживает прочные политические связи с Россией и отказывается присоединиться к западным экономическим санкциям против Москвы. Белград начал переговоры о вступлении в ЕС, но, в отличие от других балканских государств, не хочет вступать в НАТО.

Темы: РумынияРосcияСербия
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