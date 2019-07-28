Запад Украины предупредили о воскресных шквалах и грозах

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Воскресенье, 28 июля 2019, 10:00

28 июня в западных областях ожидаются грозы, на Закарпатье - местами сильный дождь и шквалы до 20 м/с.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Вместе с тем на Черкасчине, Запорожье, в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

 

Украинская правда

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Темы: погода


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