В Кабуле при нападении на офис кандидата в вице-президенты погибли 20 человек

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Понедельник, 29 июля 2019, 08:55

При нападении на офис кандидата в вице-президенты Афганистана Амрулла Салеха в Кабуле 28 июля погибли по меньшей мере 20 человек, 50 получили ранения.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает "Радио Свобода".

Сам Салех получил легкое ранение, отмечает агентство Reuters.

Министерство внутренних дел Афганистана заявляет, что во время шестичасовой операции были убиты четверо боевиков и спасено более 150 мирных жителей.

Нападение произошло в первый день агитационной кампании на выборах президента Афганистана.

Ответственность за него пока не взяла ни одна группировка.

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Темы: Афганистан нападение


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