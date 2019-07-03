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Зеленский: РФ не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта на Донбассе

Среда, 3 июля 2019, 04:29

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатическое путь урегулирования конфликта на Донбассе. В то же время Россия, по его словам, не демонстрирует доброй воли для урегулирования этого конфликта.

Об этом он сказал во время встречи со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, передает пресс-служба президента.

"Украина полностью поддерживает политико-дипломатическое путь урегулирования конфликта на Донбассе.

Свидетельством этого является "перезапуск" работы украинских представителей в ТКГ, шаги в направлении активизации Нормандского формата и разведения сил и средств в Станице Луганской , - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил о том, что РФ не поддержала предложенное Украиной "хлебное" перемирие, продолжаются обстрелы, в том числе и автомобилей медицинской помощи, а также о том, что на временно оккупированной территории Донбасса ограничивается деятельность СММ ОБСЕ.

Отмечается также, что президент поблагодарил Волкера "за все, что он лично и администрация президента США Трампа делают для помощи Украине".

Украинская правда
Темы: ЗеленскийДонбассРосcия
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