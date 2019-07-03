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Зеленский: Для восстановления Донбасса необходимо более €10 млрд

Среда, 3 июля 2019, 09:32

Президент Владимир Зеленский говорит, что на восстановление Донбасса необходимо более 10 млрд евро и приглашает иностранных инвесторов на форум в Мариуполе.

Об этом он сказал во время конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто, сообщает сайт главы государства.

"Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, заинтересованных финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе", - сказал Зеленский.

По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более 10 млрд евро, говорится в сообщении на сайте президента.

Зеленский также провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером и рассказал о форуме в Мариуполе.

Президент подчеркнул, что для Украины важным является привлечение Всемирного банка к реализации инфраструктурных проектов.

"Нам нужна ваша помощь относительно вложения денег в инфраструктуру Донбасса", - отметил он.

Напомним:

  • 18 июня президент Владимир Зеленский на встрече с председателем немецкого Бундестага Вольфгангом Шойбле заявил следующее: "Мы начинаем восстановление Донбасса уже сейчас. И здесь Европа может помочь".
  • На встрече с олигархами Зеленский призвал присоединиться к этому проекту представителей бизнеса и стать благотворителями или инвесторами. В частности относительно олигарха Игоря Коломойского, которого связывают с Зеленским, президент сказал: "Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он еще об этом не знает".
  • Коломойский же заявил, что узнал о планах Зеленского с выступления и удивился. "Я уже комментировал журналистам, что на остаток от 20 тысяч фунтов в неделю (имеется в виду ограничение Высокого суда Лондона на расходы) могу покрасить ларек", - отшутился олигарх.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийДонбассинвестиции
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