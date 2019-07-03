Зеленский: Для восстановления Донбасса необходимо более €10 млрд

Президент Владимир Зеленский говорит, что на восстановление Донбасса необходимо более 10 млрд евро и приглашает иностранных инвесторов на форум в Мариуполе.

Об этом он сказал во время конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто, сообщает сайт главы государства.

"Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем иностранных инвесторов, заинтересованных финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе", - сказал Зеленский.

По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более 10 млрд евро, говорится в сообщении на сайте президента.

Зеленский также провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером и рассказал о форуме в Мариуполе.

Президент подчеркнул, что для Украины важным является привлечение Всемирного банка к реализации инфраструктурных проектов.

"Нам нужна ваша помощь относительно вложения денег в инфраструктуру Донбасса", - отметил он.

Напомним: