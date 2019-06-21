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"Могу покрасить ларек": Коломойского удивили планы Зеленского

Пятница, 21 июня 2019, 18:27
Могу покрасить ларек: Коломойского удивили планы Зеленского

Олигарх Игорь Коломойский утверждает, что не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским возможного финансирования восстановления инфраструктуры Донбасса.

Об этом Коломойский рассказал в беседе с журналистом "Украинской правды".

"Вчера же Зеленский заявил, что "Коломойский об этом еще не знает". Так я действительно узнал об этом из выступления. Я уже комментировал журналистам, что на остаток от 20 тысяч фунтов в неделю (имеется в виду ограничение Высокого суда Лондона расходы) могу покрасить ларек. Это ведь тоже малая архитектурная форма ", - отшучивался Коломойский.

На уточнение, была у него встреча с Зеленским после инаугурации, и о чем они на ней разговаривали - олигарх ответил, что такой встречи не было.

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский во время выступления на Бизнес форуме заявил, что уже встречался с тремя украинскими олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком и достиг определенных договоренностей.
  • Относительно Коломойского он сказал: "Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он еще об этом не знает".

Роман Кравец, Александр Шумилин, УП

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Темы: КоломойскийЗеленскийДонбасс
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