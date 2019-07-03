Военные корабли РФ вышли "контролировать" украинско-американские учения
Корабли российского Черноморского флота контролируют действия британского эсминца и канадского фрегата, которые зашли в акваторию Черного моря 2 июля.
Об этом в среду сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к наблюдению за действиями эсминца ВМС Великобритании Duncan и фрегата ВМС Канады Toronto, которые зашли 2 июля 2019 в акваторию Черного моря", - говорится в сообщении.
Указывается, что контроль за кораблями НАТО осуществляют малый противолодочный корабль "Касимов" и сторожевой корабль "Пытливый".
В военном ведомстве рассказали, что "в назначенных районах организовано дежурство самолетов морской авиации, береговых ракетных комплексов "Бал", "Бастион". Также проводится радиоэлектронное сопровождение.
Сейчас корабли НАТО в Черном море проводят военно-морские учения Sea Breeze - 2019.
Напомним:
- 1 июля на территории трех областей Украины - Одесской, Николаевской и Херсонской - начались ежегодные украинские-американские учения "Си Бриз".