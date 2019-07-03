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Климкин: После прихода Зеленского у нас нет внешней политики

Среда, 3 июля 2019, 13:27

Глава МИД Павел Климкин, уходящий в "политический отпуск" после конфликта с президентом, раскритиковал команду Зеленского за отсутствие стратегии внешней политики Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью изданию Liga.

Климкин отметил, что с момента инаугурации у него практически не было коммуникации с командой президента.

"Я считаю, что любая команда должна задействовать других, вести своей харизмой. Какой будет модель будущей внешней политики? Не видно. Ок, какими будут очертания этой политики? Неизвестно. Сейчас вы от новой команды слышите то одно, то другое по каждому вопросу. Один говорит - а давайте Донбассу русский язык дадим, другой отвечает - не надо. Это стратегия? Есть много интервью вместо стратегии", - сказал министр.

"Во внешней политике нам нужно и видение, и структурированный процесс. Сегодня никакого порядка нет - ни хорошего, ни плохого. В принципе нет внешней политики. Возможно, она появится. Возможно, кто-то мешает. Я мешаю? Ну, с завтрашнего дня (с 3 июля. - ЕП) я буду в отпуске. Нет проблем", - сказал он.

Напомним, между президентом Зеленским и министром Климкиным произошел публичный конфликт.

Зеленский обвинил МИД и лично министра Климкина в том, что министерство не коммуницирует с ним в вопросах международной политики, в частности, что касается освобождения украинских моряков.

1 июля Климкин заявил, что прекращает работать в должности и уходит в "политический отпуск".

Подробнее об этом скандале можно прочесть в статье "Моряки "в обмен" на ПАСЕ: что скрывается за публичным конфликтом Зеленского и Климкина".

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Темы: КлимкинЗеленский
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