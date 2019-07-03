Европарламент избрал вице-президентов

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Среда, 3 июля 2019, 20:12

Депутаты Европейского парламента проголосовали за избрание вице-президентом законодательного органа ЕС.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

В ходе первого тура голосования утверждения получили 11 из 14 вице-президентов: Мейрид Макгиннес (ЕНП, Ирландия), Педро Сильва Перейра (Прогрессивный альянс социалистов и демократов, Португалия), Райнер Виланд (ЕНП, Германия), Катарина Барли (cоциал-демократы, Германия), Отмар Карас (ЕНП, Австрия), Ева Копач (ЕНП, Польша), Клара Добрев (Прогрессивный альянс социалистов и демократов, Венгрия), Дита Хараназова (ALDE, Чехия), Никола Бэр (либералы, Германия), Ливия Ярука (ЕНП, Венгрия) и Хейди Хаутала (Зеленые, Финляндия).

Президентом Европейского парламента на сессии в Страсбурге избрали итальянца Давида-Марию Сассоли.

63-летний Сассоли долгое время работал журналистом в Италии, в 2009 ушел в политику и был избран в Европарламент от Демократической партии, которая в то время была при власти в стране.

В 2014 году он снова стал евродепутатом от Демпартии и был избран на должность вице-президента Европарламента.

Отметим, что предыдущим президентом Европарламента также был представитель Италии - Антонио Таяни.

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Темы: Европарламент виборы


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