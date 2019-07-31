В Афганистане от взрыва бомбы погибли 28 пассажиров автобуса

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Среда, 31 июля 2019, 08:49

В западной части Афганистана в результате взрыва у дороги бомбы погибли по меньшей мере 28 гражданских – пассажиров автобуса.

Инцидент произошел утром 31 июня в провинции Фарах, передает "Радио Свобода".

По словам представителя провинции, 10 человек получили ранения. Местные власти предупреждают, что число жертв может возрасти. Отмечается, что среди погибших были женщины и дети.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за нападение.

В этой местности активны боевики "Талибана". Придорожные бомбы они используют для нападений на государственных чиновников и силовиков.

По данным Миссии помощи ООН в Афганистане (UNAMA), более 1300 афганцев были убиты и еще 2466 получили ранения за первые шесть месяцев этого года.

По данным ООН, более афганцев погибли из-за набегов и столкновений, далее следуют жертвы взрывов самодельных бомб и воздушных ударов. 52% жертв вызваны действиями талибов и других исламистских группировок.

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Темы: Афганистан


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