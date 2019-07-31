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SkyUp в октябре откроет рейсы в Чехию из трех украинских городов

Среда, 31 июля 2019, 12:27

Лоукостер SkyUp в октябре откроет три регулярных маршрута из Киева, Львова и Харькова в города Чехии.

Как пишет "Европейская правда", об этом avianews.com сообщили в авиакомпании.

С 17 октября лоукостер запустит рейсы из Харькова и Львова в Прагу. По обоим направлениям полеты будут выполняться дважды в неделю – в четверг и воскресенье.

Минимальная цена билетов с учетом перевозки только ручной клади по маршруту Львов-Прага стартует от 992 грн в одну сторону, по маршруту Харьков-Прага - от 1501 грн.

С 22 октября SkyUp полетит из Киева в чешский город Пардубице, расположенный в 125 км от Праги. Вылеты будут осуществляться три раза в неделю – по вторникам, пятницам и воскресеньям. Минимальная стоимость билетов начинается от 1247 грн в одну сторону с безбагажным тарифом.

Для пассажиров, следующих в Прагу, SkyUp намерена организовать автобус из аэропорта Пардубице. Он будет отправляться в чешскую столицу через полчаса после прибытия рейса из Киева. Заявленная SkyUp стоимость билетов на трансфер составит 3 евро в одну сторону и 5 евро туда-обратно.

Авиабилеты в города Чехии уже доступны для бронирования на сайте авиакомпании и в агентствах.

Темы: авиаЧехия
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