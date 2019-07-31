Комитет Сената США рассмотрит проект "санкций из ада" против РФ

Председатель комитета Сената США по международным делам, республиканец Джим Риш заявил, что комитет намерен рассмотреть двухпартийный законопроект "Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля", однако не указал сроки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Этот законопроект, известный как DASKA, введет жесткие санкции против России за ее вмешательство в выборы в США и агрессию против Украины. Один из его авторов, республиканский сенатор Линдси Грэм назвал инициативу "законопроектом о санкциях из ада".

DASKA введет жесткие меры в отношении нефтегазового сектора России, который составляет около 40 процентов доходов Москвы, в частности, ограничения в отношении лиц, которые предоставляют товары, услуги или финансирование для поддержки развития нефтедобычи в стране.

Российские энергетические госпредприятия за пределами России, в частности, инвестиции в проекты сжиженного природного газа, также попадут под санкции в случае одобрения документа.

Напомним,