Сразу четыре корабля НАТО зашли в порт Одессы

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Четверг, 4 июля 2019, 15:16

В Одесский порт зашли три фрегата и эсминец из группы кораблей Североатлантического альянса, которые примут участие в международных учениях.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Первым в 10 часов у 19 причала морвокзала был ошвартован флагман постоянной группы SNMG2 канадский фрегат Toronto, за ним зашел и встал у 18 причала британский эсминец D37 Duncan.

 

Около 11 часов к 22 причалу порта был пришвартован турецкий фрегат F241 Turgutreis , а в полдень завершена постановка румынского F221 Regele Ferdinand к 23 причалу. Корабли простоят в Одессе до 8 июля.

Издание отмечает, что вся четверка относится к постоянной группе НАТО, несущей боевое дежурство в Средиземноморье море. 

Корабли примут участие в международных учениях "Си Бриз -2019" и будут действовать в составе многонациональных сил.

В День флота, 7 июля, для одесситов организуют экскурсии на канадский фрегат.

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Темы: Одесса НАТО


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