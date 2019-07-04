В списке "Слуги народа" есть помощники эксрегионалов и порошенковцев – Честно

В списке кандидатов "Слуги народа" в Верховную Раду баллотируются почти четыре десятка полных тезок помощников нардепов разных созывов, которые, вероятно, являются одними и теми же людьми.

Об этом сообщает Движение "Честно".

Среди них – помощники Табачника, Королевской, Сивковича, Геращенко, Кубива и Катеринчука. А также помощники депутатов из "Партии регионов", "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Батькивщины", "Самопомочи" и партии "Возрождение".

В Аппарате ВРУ на запрос "Честно" ответили, что у них "нет возможности подтвердить, что это одни и те же лица, поскольку личные дела помощников-консультантов на общественных началах нардепов ВРУ 4, 5, 6 созыва уничтожены как не имеющие научно-исторической ценности и утратившие практическое значение".

На другой запрос Аппарат ВРУ уточнил, что уничтожать документы начали только с 17 января 2018 года.

Несмотря на это активисты смогли установить ряд реальных помощников народных депутатов разных созывов, которые сейчас идут в списке "Слуги народа".

В частности, сам лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в Верховной Раде V созыва (2006-2007 гг.) работал на общественных началах помощником регионалки Валерии Матюхи. А с 2006-го до 2010 года сам был членом "Партии регионов" и вышел из нее тогда, когда Виктор Янукович победил на президентских выборах 2010 года.

В 2010-2014 годах Разумков работал с Сергеем Тигипко.

А руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко в ВРУ VI созыва работал на общественных началах у нардепа от "Нашей Украины – Народной самообороны" Александра Дония, что подтвердил сам экс-депутат.

Также в Раде пятого созыва полный тезка Александра Корниенко был помощником на общественных началах в председателя фракции "Партии регионов" Александра Ефремова, который уже три года находится за решеткой по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также в незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".

Пресс-секретарь Корниенко отрицает его сотрудничество с одиозным регионалом Ефремовым, утверждая, что это, наверное, его полный тезка.

Идеолог партии "Слуга народа" и представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук, который баллотируется в списке под №3, работал помощником на общественных началах в ВРУ VI созыва у нардепа от блока "Наша Украина – Народная самооборона", фигуранта антикоррупционных расследований Анатолия Матвиенко, а также был советником вице-премьера, министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

"Кроме того, по меньшей мере восемь полных тезок кандидатов в нардепы от "Слуги народа" ранее работали помощниками депутатов от "Партии регионов" в ВРУ различных созывов", - отмечает "Честно".

Например, 20-й номер списка Данил Гетманцев в трех созывах парламента работал у бывшего нардепа-регионала Владимира Сивковича, а 119-й номер Андрей Задорожный, или же его полный тезка, был помощником на общественных началах одиозного регионала, экс-министра образования и науки, молодежи и спорта, фигуранта антикоррупционных расследований Дмитрия Табачника в Верховной Раде IV созыва.

Подробнее читайте на сайте проекта "Выборы".