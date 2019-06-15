Экс-регионал Ефремов, которого судят три года, пойдет на выборы в первой десятке Оппоблока

Экс-регионал Александр Ефремов войдет в первую десятку избирательного списка "Оппоблока" на внеочередных парламентских выборах.

Об этом заявил народный депутат Евгений Мураев в эфире телеканала "Украина".

По его словам, Ефремов займет место Владимира Пилипенко, который принял решение не участвовать в избирательной кампании.

"Ефремов уже три года находится в местах лишения свободы по надуманным обвинениям. Надеюсь, это поможет его освободить и привлечь внимание еще к тысячам инакомыслящих, которые находятся в местах лишения свободы из-за режима Порошенко", - заявил Мураев.

Напомним,