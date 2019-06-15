Экс-регионал Ефремов, которого судят три года, пойдет на выборы в первой десятке Оппоблока
Суббота, 15 июня 2019, 10:05
Экс-регионал Александр Ефремов войдет в первую десятку избирательного списка "Оппоблока" на внеочередных парламентских выборах.
Об этом заявил народный депутат Евгений Мураев в эфире телеканала "Украина".
По его словам, Ефремов займет место Владимира Пилипенко, который принял решение не участвовать в избирательной кампании.
"Ефремов уже три года находится в местах лишения свободы по надуманным обвинениям. Надеюсь, это поможет его освободить и привлечь внимание еще к тысячам инакомыслящих, которые находятся в местах лишения свободы из-за режима Порошенко", - заявил Мураев.
Напомним,
- 30 июля 2016 года экс-главу фракции "Партия регионов" Александра Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
- Кроме посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны Ефремова подозревают в в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".
- 1 августа 2016 г. Ефремова взяли под стражу.
- В конце апреля 2019 г. Старобельский райсуд продлил арест Ефремову еще на два месяца, он будет находиться под стражей до 22 июня.
- Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года.
- 7 июня партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Возрождение" и "Доверяй делам" объединились перед парламентскими выборами.
- Первую десятку списка партии "Оппозиционный блок" на выборах-2019 возглавил нардеп Евгений Мураев, также в списке мэры Харькова, Одессы, Запорожья, Мариуполя и Ужгорода.
- Согласно данным Центра "Социальный мониторинг" и Украинского института социальных исследований им.А.Яременко, за "Оппозиционный блок" готовы проголосовать лишь 1,7% опрошенных украинский, которые определились с выбором.
- По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в период с 26 мая по 7 июня, за Оппоблок готовы голосовать менее 0,9% респондентов.
Украинская правда