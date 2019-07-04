Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Умер пехотинец, подорвавшийся на фугасе под Марьинкой

Четверг, 4 июля 2019, 16:28

В больнице города Курахово от полученных ранений скончался старший солдат Эдуард Лобода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба 24 ОМБр имени короля Даниила.

"С грустью сообщаем, что сегодня, 04.07.2019 года в городской больнице г. Курахово от полученных ранений скончался воин Королевской бригады – старший солдат Лобода Эдуард Витальевич", - сообщили в бригаде.

Указывается, что 3 июля он под Мар`инкой вместе с собратьями обеспечивал прикрытие промежутков, где предполагалось действие диверсионно-разведывательных групп противника и подорвался на фугасе.

"Эдуард, который был впереди своей группы, прикрыл собратьев от взрыва, приняв весь удар на себя. Почти сутки медики пытались спасти ему жизнь, но, к сожалению, ранения оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.

Как сообщает Радио Свобода в Днепре в больнице имени Мечникова, спасают еще двух раненых под. Авдеевкой бойцов.

Главный врач Сергей Рыженко рассказал, что оба были доставлены накануне санавиацией. Они получили минно-взрывных ранений во время обстрела у шахты Бутовка.

Как сообщил врач, состояние одного из них, 22-летнего Ивана с Черниговщины, тяжелое, в частности, у него поражены глаза. Состояние второго, 23-летнего Альберта с Кропивницкого, оценивают как средней тяжести, его состояние улучшается.

Напомним:

  • В штабе ООС в четверг сообщили, что за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения.

Темы: войнаДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
война
Путин на Совбезе решил обсудить усиленную защиту критических объектов
Глава разведки Эстонии: Украина близка к большому успеху на фронте
Не скрыться: ГУР в годовщину удара по Виннице напомнило об убитом в РФ командире субмарины
Последние новости
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
Все новости...
Реклама: