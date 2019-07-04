Умер пехотинец, подорвавшийся на фугасе под Марьинкой

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Четверг, 4 июля 2019, 16:28

В больнице города Курахово от полученных ранений скончался старший солдат Эдуард Лобода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба 24 ОМБр имени короля Даниила.

"С грустью сообщаем, что сегодня, 04.07.2019 года в городской больнице г. Курахово от полученных ранений скончался воин Королевской бригады – старший солдат Лобода Эдуард Витальевич", - сообщили в бригаде.

Указывается, что 3 июля он под Мар`инкой вместе с собратьями обеспечивал прикрытие промежутков, где предполагалось действие диверсионно-разведывательных групп противника и подорвался на фугасе.

"Эдуард, который был впереди своей группы, прикрыл собратьев от взрыва, приняв весь удар на себя. Почти сутки медики пытались спасти ему жизнь, но, к сожалению, ранения оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в сообщении.

Как сообщает Радио Свобода в Днепре в больнице имени Мечникова, спасают еще двух раненых под. Авдеевкой бойцов.

Главный врач Сергей Рыженко рассказал, что оба были доставлены накануне санавиацией. Они получили минно-взрывных ранений во время обстрела у шахты Бутовка.

Как сообщил врач, состояние одного из них, 22-летнего Ивана с Черниговщины, тяжелое, в частности, у него поражены глаза. Состояние второго, 23-летнего Альберта с Кропивницкого, оценивают как средней тяжести, его состояние улучшается.

Напомним:

  • В штабе ООС в четверг сообщили, что за прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов пять украинских военнослужащих получили ранения.

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Темы: война Донбасс


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